Il video dell'assalto (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le immagini in presa diretta del momento in cui i manifestanti irrompono nel Campidoglio, inizialmente ostacolati da un unico poliziotto per giunta disarmato Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le immagini in presa diretta del momento in cui i manifestanti irrompono nel Campidoglio, inizialmente ostacolati da un unico poliziotto per giunta disarmato

juventusfc : 76' | ?? | CHE AZIONEEEE! CHE JUVEEEEEE!! @WMckennie segna il gol dell'1-3 per i bianconeri, al termine di una gra… - ilpost : Perché la polizia ci ha messo così tanto? Si parla molto in queste ore dell’operato delle forze dell’ordine a… - OfficialASRoma : SEEEEEEEEEE! BORJA MAYORAL! SIAMO AVANTI ALL'8'! #CrotoneRoma 0-1 @Mayoral_Borja Ma che aggancio Mkhitaryan prim… - L3nji : RT @PaolaDellAira2: Assalto al Campidoglio. Le forze dell’ordine non ce la fanno. Interviene Batman. Ma va tutto bene #Washington https:/… - veronica_rosset : RT @VIGELLI: ?????? un pericolo per il mondo intero..!! Trump sapeva già dell’assalto a Capitol Hill? Il video che incastra The Donald https:/… -