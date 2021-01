EMA: Via libera al vaccino Moderna in Europa (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La notizia che tutti stavamo aspettando è arrivata: da EMA abbiamo il via libera al vaccino Moderna in Europa. La notizia, fresca di divulgazione, proviene direttamente dal sito dell’autorità Europea per il Farmaco, che fa partire la rolling review, l’autorizzazione accompagnata da ogni ulteriore test e garanzia per tutta la vita utile del prezioso vaccino. Leggiamo da EMA stessa Il Comitato medico di EMA ha esaminato in modo approfondito i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino, raggiungendo un parere favorevole perché autorizzazione condizionale all’ingresso del mercato sia data dalla Commissione Europea. Ciò comporta che i cittadini vanno rassicurati sul fatto che il vaccino raggiunge gli standard Europei ed è assistito da ogni controllo, ... Leggi su bufale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La notizia che tutti stavamo aspettando è arrivata: da EMA abbiamo il viaalin. La notizia, fresca di divulgazione, proviene direttamente dal sito dell’autorità Europea per il Farmaco, che fa partire la rolling review, l’autorizzazione accompagnata da ogni ulteriore test e garanzia per tutta la vita utile del prezioso. Leggiamo da EMA stessa Il Comitato medico di EMA ha esaminato in modo approfondito i dati sulla qualità, sicurezza ed efficacia del, raggiungendo un parere favorevole perché autorizzazione condizionale all’ingresso del mercato sia data dalla Commissione Europea. Ciò comporta che i cittadini vanno rassicurati sul fatto che ilraggiunge gli standard Europei ed è assistito da ogni controllo, ...

