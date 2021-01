De Palma (Fiom): «Arriviamo in Stellantis coi cancelli quasi chiusi. Serve l’impegno del Paese» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Per il responsabile nazionale automotive Fiom l’accordo è un’opportunità ma solo «se saputa cogliere» Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Per il responsabile nazionale automotivel’accordo è un’opportunità ma solo «se saputa cogliere»

giacomozuliane : RT @fiomnet: ???? #FcaPsa «Arriviamo in #Stellantis coi cancelli quasi chiusi. Serve l’impegno del Paese». L’intervista a @Depalma_michele s… - G_B0TTAZZI : RT @fiomnet: ???? #FcaPsa «Arriviamo in #Stellantis coi cancelli quasi chiusi. Serve l’impegno del Paese». L’intervista a @Depalma_michele s… - Depalma_michele : RT @fiomnet: ???? #FcaPsa «Arriviamo in #Stellantis coi cancelli quasi chiusi. Serve l’impegno del Paese». L’intervista a @Depalma_michele s… - fiomnet : ???? #FcaPsa «Arriviamo in #Stellantis coi cancelli quasi chiusi. Serve l’impegno del Paese». L’intervista a… - G_B0TTAZZI : RT @fiomnet: ???? #FcaPsa Le prospettive di #Stellantis sono tutte da costruire. Per i lavoratori italiani tutto dipende dal nuovo piano di… -