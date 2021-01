Traffico Roma del 05-01-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) LuceverdeBuon sabato mattina e una buona giornata da Simona Cerchiara chiusa via di Porta Furba per alberi sulla carreggiata strada chiusa nelle due direzioni all’altezza della salita del Mandrione procedere con prudenza sulla via Nomentana tra la tangenziale Via Tripoli in direzione di viale XXI Aprile la causa un veicolo che ha preso fuoco in via di Tor Marancia incidente nei pressi della via Cristoforo Colombo Intanto in zona Prati abbiamointenso e rallentato tra il Lungotevere e Piazza AdrianaComunque momento scarso pochi gli spostamenti e tre ritorno alla zona rossa e le condizioni meteo non buone non saranno molte le auto in circolazione nelle prossime ore nel trasporto pubblico sulla linea della metro chiusa per guasto la stazione di Vittorio Emanuele mentre la stazione di Lepanto è chiusa per lavori ...