Sassuolo-Genoa, i convocati di Roberto De Zerbi: rientra Marlon, out Ricci e Romagna (Di martedì 5 gennaio 2021) Nel giorno dell’Epifania il Sassuolo tornerà in campo al Mapei Stadium contro il Genoa nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico del club nero-verde Roberto De Zerbi, in vista di questa importante gara, ha diramato la lista dei convocati tra i quali non figurano Romagna e Ricci, mentre torna a disposizione Marlon. Ecco l’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati; Difensori: Marlon, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos; Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Obiang, Traore, Bourabia, Locatelli; Attaccanti: Boga, Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Schiappacasse, Defrel. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Nel giorno dell’Epifania iltornerà in campo al Mapei Stadium contro ilnel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico del club nero-verdeDe, in vista di questa importante gara, ha diramato la lista deitra i quali non figurano, mentre torna a disposizione. Ecco l’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati; Difensori:, Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos; Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Obiang, Traore, Bourabia, Locatelli; Attaccanti: Boga, Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Schiappacasse, Defrel. SportFace.

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - MatteoPedrosi : Prime mosse #Toro: per l'attacco piacciono ???? #Kouamé (c'è anche il Genoa) e ???? #Defrel (richiesta Sassuolo alta).… - Ma_Do_Sd : 'Vantaggio' è una parola grossa ma contro le squadre più forti che lasciano spazi l'attacco leggero ha dei grossi p… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: chi al posto di Zapata in difesa? - charliemchouse : Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: chi al posto di Zapata in difesa? -