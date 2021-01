Pioli: “La Juve è in crescita ma affronterà un Milan forte. Ci prepariamo per provare a vincere” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus. Che Juve si aspetta? “Mi aspetto una squadra in crescita, ha dovuto cominciare un nuovo percorso e ci sta perdere qualcosina ma è una squadra forte, ben messa in campo, difficile da prendere perché hanno ottimi palleggiatori. Dobbiamo affrontarli in modo lucido dal punto di vista tattico, ma affronterà un Milan forte”. Quali dei record del Milan sente di più? “Sono dati importanti che testimoniano la qualità del nostro lavoro ma non deve cambiare i nostri obiettivi. Domani non dobbiamo distrarci”. Come vive la vigilia? “Rimane Milan-Juve per la storia e il blasone dei due ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 gennaio 2021) Il tecnico del, Stefano, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lantus. Chesi aspetta? “Mi aspetto una squadra in, ha dovuto cominciare un nuovo percorso e ci sta perdere qualcosina ma è una squadra, ben messa in campo, difficile da prendere perché hanno ottimi palleggiatori. Dobbiamo affrontarli in modo lucido dal punto di vista tattico, maun”. Quali dei record delsente di più? “Sono dati importanti che testimoniano la qualità del nostro lavoro ma non deve cambiare i nostri obiettivi. Domani non dobbiamo distrarci”. Come vive la vigilia? “Rimaneper la storia e il blasone dei due ...

