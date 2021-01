Nainggolan: «Conte un grande tecnico ma mi ha ferito, mi rivedo in Zaniolo (Di martedì 5 gennaio 2021) La confessione di Radja Nainggolan alla vigilia del suo terzo debutto con la maglia del Cagliari. Le sue parole su Antonio Conte e Zaniolo Radja Nainggolan, fresco di passaggio in prestito al Cagliari, ha rilasciato un’intervista per Corriere dello Sport in cui ha parlato del suo rapporto con Antonio Conte e dei suoi sentimenti per la Juventus. Conte – «È un grandissimo tecnico. Ma sono rimasto ferito quando dopo avermi concesso solo otto minuti di partita mi ha indicato come un responsabile di tutto. Che potevo fare in otto minuti? Ma non ho aperto polemiche allora, non lo faccio nemmeno adesso. È andata così». CAGLIARI – «Quando c’è da combattere mi diverto. L’anno scorso siamo partiti benissimo e abbiamo chiuso male. Quest’anno dobbiamo fare il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) La confessione di Radjaalla vigilia del suo terzo debutto con la maglia del Cagliari. Le sue parole su AntonioRadja, fresco di passaggio in prestito al Cagliari, ha rilasciato un’intervista per Corriere dello Sport in cui ha parlato del suo rapporto con Antonioe dei suoi sentimenti per la Juventus.– «È un grandissimo. Ma sono rimastoquando dopo avermi concesso solo otto minuti di partita mi ha indicato come un responsabile di tutto. Che potevo fare in otto minuti? Ma non ho aperto polemiche allora, non lo faccio nemmeno adesso. È andata così». CAGLIARI – «Quando c’è da combattere mi diverto. L’anno scorso siamo partiti benissimo e abbiamo chiuso male. Quest’anno dobbiamo fare il ...

