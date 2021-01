Molte donne afroamericane muoiono di parto: colpa del razzismo (Di martedì 5 gennaio 2021) Il razzismo sistemico è la causa della mortalità di Molte donne afroamericane incinte o neomamme. Un fenomeno da tempo fortemente presente nella società americana e non solo. Serena Williams – Photo Credits: corriere.itIl fenomeno della mortalità materna negli USA ha ripreso ad aumentare a partire dagli anni Novanta. Nel 2019, il Centers for Disease Control and Prevention, ha rilevato che ogni anno negli Stati Uniti muoiono tra le 700 e le 900 neomamme e donne incinte, e 500 mila hanno delle complicazioni – spesso letali – subito dopo il parto. Tra queste, le donne nere sono la maggioranza, con tre o quattro volte più probabilità di morire rispetto alle donne bianche. Ma il fatto sconcertante è che Molte delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilsistemico è la causa della mortalità diincinte o neomamme. Un fenomeno da tempo fortemente presente nella società americana e non solo. Serena Williams – Photo Credits: corriere.itIl fenomeno della mortalità materna negli USA ha ripreso ad aumentare a partire dagli anni Novanta. Nel 2019, il Centers for Disease Control and Prevention, ha rilevato che ogni anno negli Stati Unititra le 700 e le 900 neomamme eincinte, e 500 mila hanno delle complicazioni – spesso letali – subito dopo il. Tra queste, lenere sono la maggioranza, con tre o quattro volte più probabilità di morire rispetto allebianche. Ma il fatto sconcertante è chedelle ...

