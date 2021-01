Mauro Zarate e la sua Natalie si godono qualche momento di relax | quanta complicità tra i due!

(Di martedì 5 gennaio 2021)Weber hanno postato su Instagram un nuovo scatto insieme. La coppia ha pubblicato una foto che li ritrae in undie coccole.Un'istantanea che conferma la grande affinità tra l'attaccante argentino e sua moglie.embedcontent src="twitter" url="https://www.instagram.com/p/CJoTnTfAp8V/" Golssip.

toto_cisla : mauro zarate con masche - stalinaguilar : Mauro Boselli o Mauro Zarate - ssdffects : Carlitos Carrascal Madrid Girotti Mauro Varsky Zarate Flow HAPPY CUBAN DAY Zambrano Buffarini ?? - Ncosuna1 : Mauro zarate chupa pija anti club - Mayra28_ : que asco Mauro Zarate -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Zarate

Corriere Roma

Mauro Zarate e Natalie Weber hanno postato su Instagram un nuovo scatto insieme. La coppia ha pubblicato una foto che li ritrae in un momento di relax e coccole.“11 anni fianco a fianco, amore mio, e per molti anni ancora… Ti amo”. Mauro Zarate ha postato su Instagram una foto in compagnia di sua moglie Natalie Weber.