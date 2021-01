Lutto in Inghilterra | si spegne a 74 anni Colin Bell | leggenda del Manchester City

(Di martedì 5 gennaio 2021) L’piange la scomparsa di: l’exe centrocampista offensivo delè morto quest’oggi all’età di 74. Secondo quanto affermato dal club, si sarebbe spento in seguito a “una breve malattia”.ha giocato con la maglia dei Citizens 492 partite, andando a segno con 152 reti: numeri che gli hanno fatto guadagnare la West Stand dell’Etihad Stadium, ora intitolata a lui. SoprannominatoThe King, vinse un campionato, una Coppa d’, una Coppa di Lega, due Supercoppe e una Coppa delle Coppe. La sua carriera si interruppo bruscamente nel 1975, quando all’età di soli 29si infortunò in uno scontro con Martin Buchan del ...

#Calcio Lutto in Inghilterra e per il Manchester City: si è spento all'età di 74 anni Colin #Bell, leggenda dei C…

