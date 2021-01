La Sirenetta | Noma Dumezweni nel cast della versione live-action Disney

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 gennaio 2021)reciterà nel film La, ladel film animato che racconta la storiaprincipessa Ariel. La, il nuovo progettotargato, avrà nel proprioanche l'attrice, recentemente tra gli interpretiserie The Undoing. La produzione non ha rivelato i dettagliparte che le è stata affidata, anticipando solo che si tratta di un personaggio creato per la nuovastoria e quindi non presente nel classico animato. Il progettodel classico ...