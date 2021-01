Incidente sulla strada statale, 58enne muore nel casertano (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 58 anni è deceduto ieri sera in seguito ad un Incidente stradale avvenuto nel casertano, sulla strada statale 700 Maddaloni-Santa Maria Capua Vetere, nei pressi dello svincolo per San Prisco. Tre le auto coinvolte nello scontro, ridotte a lamiere contorte. I vigili del fuoco provenienti dalla sede Centrale del Comando, hanno dovuto lavorare parecchio con l’attrezzatura da taglio in dotazione, e sono riusciti così a liberare dalle lamiere i malcapitati, uno dei quali però deceduto; tre le persone ferite, portate in ospedale. Sul posto anche la Polizia stradale e i carabinieri; dai primi accertamenti sembra che una delle auto abbia invaso la corsia opposta scontrandosi con le vetture che sopraggiungevano. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 58 anni è deceduto ieri sera in seguito ad unle avvenuto nel700 Maddaloni-Santa Maria Capua Vetere, nei pressi dello svincolo per San Prisco. Tre le auto coinvolte nello scontro, ridotte a lamiere contorte. I vigili del fuoco provenienti dalla sede Centrale del Comando, hanno dovuto lavorare parecchio con l’attrezzatura da taglio in dotazione, e sono riusciti così a liberare dalle lamiere i malcapitati, uno dei quali però deceduto; tre le persone ferite, portate in ospedale. Sul posto anche la Poliziale e i carabinieri; dai primi accertamenti sembra che una delle auto abbia invaso la corsia opposta scontrandosi con le vetture che sopraggiungevano. L'articolo ...

Cimitero dei Rotoli di Palermo, in deposito ci sono 630 bare: si accelera sul forno crematorio

Le bare in attesa nei depositi del cimitero dei Rotoli di Palermo , ieri, erano 636, poi scalate nel primo pomeriggio a 630. Gli operai della Reset - scrive Connie Transirico sul Giornale di Sicilia o ...

