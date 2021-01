Il piano (dittatoriale) di Lukashenko ai tempi del Covid (Di martedì 5 gennaio 2021) Il leader bielorusso, Alexander Lukashenko, sostiene che la pandemia è un castigo divino contro l’umanità per l’atteggiamento irrispettoso che ha avuto contro la natura. “Il Signore di sicuro ci ha castigato con il coronavirus perché siamo stati irrispettosi con la natura – si legge nell’agenzia statale di Bielorussia Belta -. Se non abbiamo un rapporto armonico con la natura, non avremo salute, e i nostri figli vivranno nella miseria”. Fino a poco tempo fa, invece, Lukashenko aveva negato l’esistenza del virus, dichiarando che la crisi sanitaria era una “psicosi di massa” e consigliando di bere più vodka, giocare hockey e lavorare nei campi per evitare di contrarre la malattia. Dopo che lui stesso è rimasto positivo al Covid-19, ha ammesso invece l’esistenza della malattia. Durante lo stesso discorso, Lukashenko ha ... Leggi su formiche (Di martedì 5 gennaio 2021) Il leader bielorusso, Alexander, sostiene che la pandemia è un castigo divino contro l’umanità per l’atteggiamento irrispettoso che ha avuto contro la natura. “Il Signore di sicuro ci ha castigato con il coronavirus perché siamo stati irrispettosi con la natura – si legge nell’agenzia statale di Bielorussia Belta -. Se non abbiamo un rapporto armonico con la natura, non avremo salute, e i nostri figli vivranno nella miseria”. Fino a poco tempo fa, invece,aveva negato l’esistenza del virus, dichiarando che la crisi sanitaria era una “psicosi di massa” e consigliando di bere più vodka, giocare hockey e lavorare nei campi per evitare di contrarre la malattia. Dopo che lui stesso è rimasto positivo al-19, ha ammesso invece l’esistenza della malattia. Durante lo stesso discorso,ha ...

