Grey’s Anatomy 17 su Fox riparte a gennaio dal primo episodio, in attesa della seconda parte di stagione (Di martedì 5 gennaio 2021) La programmazione di Grey’s Anatomy 17 su Fox riparte dalla prima stagione, in attesa dell’arrivo dei nuovi episodi dopo la pausa invernale, che quest’anno sarà più lunga del solito a causa della pandemia da Coronavirus. Come per molte altre serie, infatti, anche la produzione di Grey’s Anatomy si è fermata e resterà in pausa per un periodo più prolungato del previsto, a causa della crescita dei contagi che sta mettendo a dura prova la città di Los Angeles e lo Stato della California. Per questo motivo, la seconda parte di Grey’s Anatomy 17 su Fox non arriverà prima di marzo inoltrato, visto che la programmazione americana riprende ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) La programmazione di17 su Foxdalla prima, indell’arrivo dei nuovi episodi dopo la pausa invernale, che quest’anno sarà più lunga del solito a causapandemia da Coronavirus. Come per molte altre serie, infatti, anche la produzione disi è fermata e resterà in pausa per un periodo più prolungato del previsto, a causacrescita dei contagi che sta mettendo a dura prova la città di Los Angeles e lo StatoCalifornia. Per questo motivo, ladi17 su Fox non arriverà prima di marzo inoltrato, visto che la programmazione americana riprende ...

Lelli_MiMo : Voltei a ver grey's anatomy. Me odeio - monclap_ : Potevo guardare Grey's Anatomy fino ad ora e invece no cazzo - emmashands : Pensando a come tutti i miei preferiti di Grey's Anatomy fossero davvero soli: Izzie, Addison, a tratti Lexie, Call… - lousxhabjts : hanno detto tomlinson in grey’s anatomy e mi sono agitato, non posso essere arrivato a questi livelli - affittozorro : @Twittytwitty17 @__House_MD @LaBombetta76 Sicuramente. ER era bello secondo me perché era il primo nel genere. E av… -

Ultime Notizie dalla rete : Grey’s Anatomy Derek Shepherd torna a Grey's Anatomy: l'appuntamento è per il sesto episodio Giornalettismo.com