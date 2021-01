Fonseca: “Attenzione al Crotone, gioca bene. Mercato? Ho fatto alcuni nomi a Pinto” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa ha presentato la gara di domani che vedrà i giallorossi impegnati contro il Crotone. Queste le parole di Fonseca: “Ci aspetta una partita da non sottovalutare. Abbiamo speso molto con la Sampdoria e quindi dobbiamo stare concentrati. Sto valutando 2-3 cambi ma deciderò domani. Rinforzi dal Mercato? Parlo sempre con Tiago Pinto, sa i giocatori di cui ho bisogno, gli ho dato dei nomi che potrebbero migliorare la squadra, vediamo che succede”. Sul Crotone: “Il Crotone è una bellissima squadra, non dobbiamo guardare la posizione in classifica ma guardare quello che hanno fatto. Io ho guardato la partita contro l’inter, è di grande qualità e di coraggio. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 gennaio 2021) Il tecnico della Roma, Paulo, in conferenza stampa ha presentato la gara di domani che vedrà i giallorossi impegnati contro il. Queste le parole di: “Ci aspetta una partita da non sottovalutare. Abbiamo speso molto con la Sampdoria e quindi dobbiamo stare concentrati. Sto valutando 2-3 cambi ma deciderò domani. Rinforzi dal? Parlo sempre con Tiago, sa itori di cui ho bisogno, gli ho dato deiche potrebbero migliorare la squadra, vediamo che succede”. Sul: “Ilè una bellissima squadra, non dobbiamo guardare la posizione in classifica ma guardare quello che hanno. Io ho guardato la partita contro l’inter, è di grande qualità e di coraggio. ...

