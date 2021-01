Dopo l’aggressione a Gianni, un altro rider rapinato a Napoli: con la pistola gli portano via lo scooter (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un altro rider è stato rapinato a Napoli, Dopo il caso di Gianni Lanciano, picchiato e derubato del proprio scooter a Calata Capodichino. E’ successo nel quartiere di Fuorigrotta, nella serata di lunedì, dove due individui, in sella ad un motorino senza targa e con il volto coperto dai caschi integrali, hanno avvicinato un rider di 33 anni che stava percorrendo via Terracina, la strada che collega i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, e, minacciandolo con una pistola, gli hanno portato via lo scooter. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato. Intanto sono stati tutti identificati i responsabili dell’aggressione a scopo di rapina avvenuta a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Unè statoil caso diLanciano, picchiato e derubato del proprioa Calata Capodichino. E’ successo nel quartiere di Fuorigrotta, nella serata di lunedì, dove due individui, in sella ad un motorino senza targa e con il volto coperto dai caschi integrali, hanno avvicinato undi 33 anni che stava percorrendo via Terracina, la strada che collega i quartieri di Bagnoli e Fuorigrotta, e, minacciandolo con una, gli hanno portato via lo. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato. Intanto sono stati tutti identificati i responsabili dela scopo di rapina avvenuta a ...

