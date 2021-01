Di Maio “Il Governo deve andare avanti”

Leggi su ilcorrieredellacitta

"Se il dibattito si sposta sul toto ministri otterremo il risultato di allontanarci dalle esigenze degli italiani. Parliamo dei temi, io sono ottimista: come forza politica non stiamo badando ad altri ruoli, io sto facendo il ministro degli Esteri in unche sta affrontando una crisi legata ad una pandemia". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di, ospite di "Oggi è un altro giorno", su Rai Uno. "Questooggi ha la responsabilità di, abbiamo di fronte dei mesi cruciali – ha aggiunto -. Sono sempre molto attento alle critiche e alle proposte, se dobbiamo mettere a posto delle cose facciamolo e poi andiamo, nessuno ci perdonerà mai una crisi in un momento del genere"."Quando i cittadini ascoltano parole come ...