Ddl malattia e infortuni prosegue | emendamenti entro l’8 gennaio | cos’è e cosa prevede

Leggi su leggioggi

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il Ddldei professionisti ha ottenuto in Senato una deroga speciale che gli permette di accelerare il suo iter parlamentare per far fronte agli studi chiamati a fronteggiare casi di quarantena fiduciaria o isolamento obbligatorio da COVID-19. La decisione assunta dalla Presidente del Senato Elisabetta Casellati e dalla conferenza dei capi gruppo rappresenta, come anticipato, un’eccezione rispetto alle indicazioni fornite alle Commissioni parlamentari di limitare l’attività alla conversione dei decreti legge e all’esame degli atti normativi legati all’emergenza sanitaria. Sempre nell’ottica di velocizzarne il percorso di parlamentare, sul Disegno di legge (Ddl numero 1474) potranno essere presentatie non oltre il prossimo 8. Inoltre, sul testo arriverà la ...