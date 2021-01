Crotone Roma, i convocati di Fonseca: out Spinazzola e Pedro (Di martedì 5 gennaio 2021) Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro il Crotone. Out Spinazzola Paulo Fonseca ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro il Crotone. Restano fuori ancora Spinazzola, Pedro, Calafiori, Mirante e anche Fazio, oltre al lungodegente Zaniolo. Non recupera neanche Santon. Portieri: Farelli, Pau Lopez, Boer.Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Mancini, Kumbulla, Peres.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara.Attaccanti: Podgoreanu, Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral, Perez, Providence Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Pauloha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro il. OutPauloha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro il. Restano fuori ancora, Calafiori, Mirante e anche Fazio, oltre al lungodegente Zaniolo. Non recupera neanche Santon. Portieri: Farelli, Pau Lopez, Boer.Difensori: Karsdorp, Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Mancini, Kumbulla, Peres.Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara.Attaccanti: Podgoreanu, Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral, Perez, Providence Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Fonseca non parte con la Roma: non sarà in panchina a Crotone ? - FGiallorossa : RT @corgiallorosso: Fiumicino, la Roma è partita per #Crotone: assenti #Fonseca e #Pinto (VIDEO) - pasqualinipatri : ??+++ ULTIM’ORA #Roma, il tecnico Paulo #Fonseca non è partito con la squadra per la trasferta di #Crotone #SerieA - LAROMA24 : Crotone-Roma, Fonseca non parte con la squadra: gastroenterite per il tecnico #AsRoma - VoceGiallorossa : ? Roma in partenza per Crotone, assente @PFonsecaCoach per gastroenterite. VIDEO! #ASRoma #CrotoneRoma #Fonseca -