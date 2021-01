Bayern Monaco, Rummenigge spiega: “CR7? Ecco perché è il giocatore del secolo. A Lewandowski dico una cosa” (Di martedì 5 gennaio 2021) Lewandowski o Ronaldo? Ecco chi è il migliore.Queste le parole di Karl Heinz Rummenigge, attuale direttore amministrativo del Bayern Monaco intervenuto in merito al confronto diretto tra l'attaccanto polacco e il fenomeno portoghese. Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata durante il programma televisivo Tiki Taka, il dirigente della compagine bavarese ha voluto chiarire il suo punto di vista per quel che riguarda il rendimento di Robert Lewandowski nell'ultima entusiasmante stagione: "Noi siamo molto contenti di Lewandowski. Nel 2020 ci ha praticamente fatto vincere cinque titoli tra cui il trofeo più importante al mondo che è la Champions League. Robert è straordinario, a Lisbona dopo la finale vinta piangeva perché aveva esaudito il suo ... Leggi su mediagol (Di martedì 5 gennaio 2021)o Ronaldo?chi è il migliore.Queste le parole di Karl Heinz, attuale direttore amministrativo delintervenuto in merito al confronto diretto tra l'attaccanto polacco e il fenomeno portoghese. Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata durante il programma televisivo Tiki Taka, il dirigente della compagine bavarese ha voluto chiarire il suo punto di vista per quel che riguarda il rendimento di Robertnell'ultima entusiasmante stagione: "Noi siamo molto contenti di. Nel 2020 ci ha praticamente fatto vincere cinque titoli tra cui il trofeo più importante al mondo che è la Champions League. Robert è straordinario, a Lisbona dopo la finale vinta piangevaaveva esaudito il suo ...

