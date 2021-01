Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021)DEL 4 GENNAIOORE 17.35 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTO SULLA A1FIRENZE INCIDENTE ORAMAI RIMOSSO TRA LE USCITE DIRAMAZIONENORD E PONZANONO, AL MOMENTO PERMANGONO CODE IN DIREZIONE FIRENZE SEMPRE UN INCIDENTE è CAUSA DI CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA CARREGGIATA ESTERNA IN CORSIA DI SORPASSO TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA CON CODE DALLA PONTINA SI RALLENTASULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI SI STA IN CODA SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA STRADA CHIUSA SULLA PROVINCIALE PEDEMONTANA CAUSA FRANA SIAMO TRA I COMUNI DI SGURGOLA E GORGA PRESTARE ATTENZIONE ALLE ...