Uomini e Donne, Tara Gabrieletto fa i bagagli: torna a Roma da Cristian? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo la separazione dall'ex tronista Cristian Gallella, col quale era sposata da qualche anno e fidanzata da altrettanti, Tara Gabrieletto sembra non riuscire a trovare pace. All'indomani della rottura, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha traslocato: se n'è andata da Roma, dove viveva col marito, per tornare nella sua città natale, Vicenza. Qui sembrava aver trovato la serenità assieme agli amici di un tempo e persino un nuovo amore (era stata pizzicata in un locale con un uomo) ma a quanto pare le cose non stavano esattamente così. Da qualche tempo, infatti, Tara appariva nuovamente malinconica, a tratti anche triste, ed è di qualche giorno fa notizia che sta per traslocare nuovamente. In alcune foto si vedono degli scatoloni in preparazione e ...

