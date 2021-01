Ultim’ora 4 Gennaio 2021 – Rientro a Scuola | ecco cosa è stato deciso

Leggi su giornal

(Di lunedì 4 gennaio 2021)– Giornal.it vi propone la rassegna delle principali notizie delle ultime ore pubblicate dalle principali agenzie di stampa e rilanciate dal nostro portale. Tiene banco anche la questione scuole: il governo chiede alle Regioni di assumersi la responsabilità della riapertura immediata, ma alcuni governatori hanno già disposto rinvii. In Veneto Superiori chiuse fino al 31: è ufficialeClicca qui per approfondire Anche in Friuli chiusura delle superiori fino a fine meseClicca qui per approfondire In Umbria discussione ancora aperta, ma la Giunta leghista sembra compatta per il rinvioClicca qui per approfondire Campania: si torna aa scaglioni. Superiori solo dal 25Clicca qui per approfondire Giornal.it.