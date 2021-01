Tesla - Piccoli aggiornamenti per la Model 3 (Di lunedì 4 gennaio 2021) La Tesla ha introdotto ulteriori aggiornamenti per la Model 3 destinata al mercato cinese, anticipando alcune novità che, probabilmente, ritroveremo nei prossimi mesi anche su tutti gli altri Modelli commercializzati a livello globale. Dopo le modifiche apportate nell'ottobre scorso, che includono anche una batteria più capiente, l'elettrica americana viene ora dotata dei pannelli porta con le stesse finiture di legno già viste sulla Model Y e, tra gli optional, viene reso disponibile il volante riscaldabile. Mani calde con un aggiornamento software. Proprio quest'ultimo è l'elemento più interessante: la Casa statunitense, infatti, potrebbe offrirlo attraverso un aggiornamento software a pagamento, predisponendo l'hardware per questa funzione su tutti gli esemplari di nuova produzione. Si tratterebbe ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 4 gennaio 2021) Laha introdotto ulterioriper la3 destinata al mercato cinese, anticipando alcune novità che, probabilmente, ritroveremo nei prossimi mesi anche su tutti gli altrili commercializzati a livello globale. Dopo le modifiche apportate nell'ottobre scorso, che includono anche una batteria più capiente, l'elettrica americana viene ora dotata dei pannelli porta con le stesse finiture di legno già viste sullaY e, tra gli optional, viene reso disponibile il volante riscaldabile. Mani calde con un aggiornamento software. Proprio quest'ultimo è l'elemento più interessante: la Casa statunitense, infatti, potrebbe offrirlo attraverso un aggiornamento software a pagamento, predisponendo l'hardware per questa funzione su tutti gli esemplari di nuova produzione. Si tratterebbe ...

HDblog : RT @HDblog: Tesla: per la Model 3 nuovi piccoli aggiornamenti - infoiteconomia : Tesla: per la Model 3 nuovi piccoli aggiornamenti - tamicheA1 : RT @HDblog: Tesla: per la Model 3 nuovi piccoli aggiornamenti - HDblog : Tesla: per la Model 3 nuovi piccoli aggiornamenti - infoiteconomia : Tesla Model 3: piccoli aggiornamenti per l'elettrica americana - -