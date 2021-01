Terremoto in tempo reale | nuova forte scossa in Croazia | avvertita in gran parte dell’Italia

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Un nuovo evento sismico è avvenuto nelle prime ore di oggi 4 gennaio 2021 in. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato unadi, di magnitudo 4.7, nelle vicinanze della città di Petrinja, città già martoriata dal terrificante evento sismico avvenuto solo qualche giorno fa. L’epicentro delladiè stato localizzato a una profondità di 10 chilometri dalla crosta terrestre. Laè statain tutta l’Italia Nord-Est. Segnalazioni arrivano dal Friuli-Venezia Giulia e da tutto il Veneto. Non si sa se il nuovo evento sismico ha provocato danni. Solo due giorni fa, il 2 gennaio inè stato proclamato il lutto nazionale per ricordare ...