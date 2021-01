Stellantis | assemblea generale Psa da ok a nozze con Fca

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Via libera dell'di Psa allecon Fca. La creazione diè stata approvata con il 99,85 per cento dei voti. 'Un'storica', hanno esultato i dirigenti di Psa. '...

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis assemblea

Azioni FCA in evidenza negli scambi di oggi a Piazza Affari: il titolo corre oltre il 2% in un giorno importante per l’ufficializzazione di Stellantis. In focus c’è il piano di distribuzione delle ced ...Gli azionisti con diritto di voto doppio della controllante di Peugeot, PSA hanno dato il via libera alla fusione del gruppo con Fiat Chrysler (Fca), uno degli ultimi step verso la creazione della qua ...