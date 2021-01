SNAI – Serie A: Milan-Juventus, fiducia a PirloInter a bassa quota sulla Samp (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Milano, 4 gennaio 2021) - Nel big match dell'Epifania il pronostico dice Juve, anche se il gap non è molto ampio: il successo bianconero è a 2,30, la capolista insegue a 3,30 - I nerazzurri, reduci da otto vittorie consecutive, sono strafavoriti a Marassi, a 1,57 – In vantaggio netto anche Roma e Lazio, su Crotone e Fiorentina. Milano, 4 gennaio 2021 – La capolista contro la squadra campione in carica: l'incontro dell'Epifania a San Siro tra Milan e Juventus, per la 16ª giornata della Serie A, è una delle sfide più attese dell'intera stagione. Per i trader di SNAI la squadra di Pioli, nonostante il primato in classifica ottenuto grazie al fantastico avvio di campionato, non parte con i favori del pronostico. La vittoria rossonera nella sfida di mercoledì sera è offerta infatti a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) (o, 4 gennaio 2021) - Nel big match dell'Epifania il pronostico dice Juve, anche se il gap non è molto ampio: il successo bianconero è a 2,30, la capolista insegue a 3,30 - I nerazzurri, reduci da otto vittorie consecutive, sono strafavoriti a Marassi, a 1,57 – In vantaggio netto anche Roma e Lazio, su Crotone e Fiorentina.o, 4 gennaio 2021 – La capolista contro la squadra campione in carica: l'incontro dell'Epifania a San Siro tra, per la 16ª giornata dellaA, è una delle sfide più attese dell'intera stagione. Per i trader dila squadra di Pioli, nonostante il primato in classifica ottenuto grazie al fantastico avvio di campionato, non parte con i favori del pronostico. La vittoria rossonera nella sfida di mercoledì sera è offerta infatti a ...

Advertising

Barcontevalmon1 : @Toccoditacco10 @SNAI_Official Quali Rigori? Hai parlato ultimamente con un 'NOSTALGICO'? Dicono che noi abbiamo ti… - Dario49839299 : @SNAI_Official A me funziona sia l’app che il sito “14.30 - 29 dicembre 2020” Quando apro ‘app non da più la scherm… - ColpaDiDeLigt : @SNAI_Official Volevo ricaricare per giocare boxing day e serie b, rimborso subito - DARIO02341187 : @SNAI_Official nemmeno oggi si può scommettere , questo è un danno inaccettabile nei confronti di noi clienti, sca… -