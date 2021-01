Serie A 16^ giornata, sarà Valeri l’arbitro di Sampdoria-Inter (Di lunedì 4 gennaio 2021) Designato l’arbitro di Sampdoria-Inter In vista della sedicesima giornata della Serie A in programma mercoledì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Sampdoria-Inter, in programma alle ore 15:0, sarà diretta da Paolo Valeri. Il fischietto romano sarà assistito da Passeri e Vivenzi; il quarto uomo sarà Massa. Al VAR Chiffi e Paganesi all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) DesignatodiIn vista della sedicesimadellaA in programma mercoledì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma alle ore 15:0,diretta da Paolo. Il fischietto romanoassistito da Passeri e Vivenzi; il quarto uomoMassa. Al VAR Chiffi e Paganesi all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

Advertising

GassmanGassmann : Tra 16 giorni , inizierà per me ,una nuova avventura di lavoro. Una nuova serie per @RaiUno “Un professore”...che p… - Fantacalciok : Fantacalcio, 16° giornata di Serie A 2020/2021 - Calciodiretta24 : Fantacalcio, 16° giornata di Serie A 2020/2021 - _intermagazine : Serie A 16^ giornata, sarà Valeri l’arbitro di Sampdoria-Inter - IoNascoQui : SARA' ROSARIO ABISSO A DIRIGERE IL GIORNO DELLA BEFANA ALLE 15,00 ALL'OLIMPICO LAZIO - FIORENTINA, VALEVOLE PER IL… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 16^ Probabili formazioni Serie A: 16ª giornata Goal.com Basket Serie A, Milano continua a correre. Bene Brindisi. Sassari alle Final Eight

Vittoria molto pesante in chiave Final Eight di Coppa Italia per la Dinamo Sassari che ha battuto a domicilio e dopo un tempo supplementare la Unahotels Reggio Emilia 85-78. Il match è rimasto incanal ...

Fantacalcio, 16° giornata di Serie A 2020/2021

Risultati in tempo reale della 16° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, arbitri ...

Vittoria molto pesante in chiave Final Eight di Coppa Italia per la Dinamo Sassari che ha battuto a domicilio e dopo un tempo supplementare la Unahotels Reggio Emilia 85-78. Il match è rimasto incanal ...Risultati in tempo reale della 16° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, arbitri ...