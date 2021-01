Scuola | slitta riapertura superiori in Veneto e Friuli Venezia Giulia

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Il 7 gennaio laripartirà con la didattica a distanza al 50%”. È quanto assicura il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ricordando che con l’intesa approvata e firmata all’unanimità lo scorso 23 dicembre è stato sancito che la chiusura dellefosse da ora in poi l’ultima alternativa. Tuttavia non in tutte le regioni gli studenti della secondaria di secondo grado torneranno sui banchi subito dopo l’Epifania. Con un’ordinanza firmata oggi il presidente della Regione, Luca Zaia, ha prolungato la chiusura dellefino al 31 gennaio. “Non ci sembra prudente – ha affermato Zaia – in una situazione epidemiologica in Italia riaprire le scuole. Questo è ciò che dobbiamo fare per il bene della comunità oggi. Ringrazio la direttrice scolastica regionale Palumbo, ho parlato con ...