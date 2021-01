Sci alpino, la squadra di velocità prepara le discese di Wengen in quel di Bormio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Senza gli infortunati Mattia Casse, Alexander Prast e Guglielmo Bosca, la squadra di velocità maschile della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 si ritrova nuovamente a Bormio, per un raduno che si concluderà nella giornata di mercoledì 6 gennaio. Il direttore tecnico Alberto Ghidoni ha convocato Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Pietro Zazzi e Florian Schieder, presenti anche gli allenatori Christian Corradino, Raimund Plancker, Michale Gufler e Walter Ronconi. Una tre-giorni di lavori in vista del prossimo appuntamento di Wengen con le discese di venerdì 15 e sabato 16 gennaio. Per quel che riguarda, invece, la squadra di Coppa Europa, sono nove gli azzurri convocati dal direttore tecnico giovanile Massimo ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Senza gli infortunati Mattia Casse, Alexander Prast e Guglielmo Bosca, ladimaschile della Coppa del Mondo di sci2020-2021 si ritrova nuovamente a, per un raduno che si concluderà nella giornata di mercoledì 6 gennaio. Il direttore tecnico Alberto Ghidoni ha convocato Christof Innerhofer, Dominik Paris, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Pietro Zazzi e Florian Schieder, presenti anche gli allenatori Christian Corradino, Raimund Plancker, Michale Gufler e Walter Ronconi. Una tre-giorni di lavori in vista del prossimo appuntamento dicon ledi venerdì 15 e sabato 16 gennaio. Perche riguarda, invece, ladi Coppa Europa, sono nove gli azzurri convocati dal direttore tecnico giovanile Massimo ...

Advertising

OA_Sport : Sci alpino, la squadra di velocità prepara le discese di Wengen in quel di Bormio - infoitsport : Sci alpino, Wendy Holdener: 'Sinceramente contenta per Michelle Gisin. Ma io voglio di più' - zazoomblog : Sci alpino Wendy Holdener: “Sinceramente contenta per Michelle Gisin. Ma io voglio di più” - #alpino #Wendy… - infoitsport : Sci alpino, Coppa del Mondo femminile: Vlhova inarrestabile e vittoria con dedica. Gisin sogna a occhi aperti - infoitsport : Sci alpino, slalom Zagabria maschile: programma, orari, tv, data -