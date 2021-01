PS5 sta per segnare la 'fine' dell'era PS4? La produzione di diversi modelli sta per terminare definitivamente (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il lancio di ogni nuova generazione porta, a meno di strategie volutamente diverse, al progressivo abbandono di quella precedente e sembra che al di là del supporto confermato il tempo di PS4 stia lentamente volgendo al termine per dare progressivamente spazio all'attualmente introvabile PS5. Jim Ryan e PlayStation credono nelle generazioni ma allo stesso tempo hanno confermato di voler ancora supportare PS4. Questo non significa di certo che la compagnia nipponica non si stia muovendo verso un focus quasi totale nei confronti dell'ormai current-gen. Le prime avvisaglie di questo passaggio di consegne arriva dal Giappone con i negozi che stanno segnalando la progressiva fine della produzione di diversi modelli di PS4. "Cari clienti: in ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Il lancio di ogni nuova generazione porta, a meno di strategie volutamente diverse, al progressivo abbandono di quella precedente e sembra che al di là del supporto confermato il tempo distia lentamente volgendo al termine per dare progressivamente spazio all'attualmente introvabile PS5. Jim Ryan e PlayStation credono nelle generazioni ma allo stesso tempo hanno confermato di voler ancora supportare. Questo non significa di certo che la compagnia nipponica non si stia muovendo verso un focus quasi totale nei confronti'ormai current-gen. Le prime avvisaglie di questo passaggio di consegne arriva dal Giappone con i negozi che stanno segnalando la progressivadimoi di. "Cari clienti: in ...

