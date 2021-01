Operatore del 118 aggredito | la solidarietà dell’Asl di Avellino

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Direzione strategicaesprime la proprianei confronti dell’del 118, nella giornata di oggi, mentre prestava il proprio servizio di soccorso. “Si tratta di episodi gravissimi che non possono essere tollerati – afferma il Direttore Generale, Maria Morgante – nei confronti di chi ha sempre operato in prima linea per il bene della comunità, risorsa preziosa soprattutto in questa emergenza sanitaria”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.