Milano, internet non funziona: sui social impazza l'hashtag #Timdown (Di lunedì 4 gennaio 2021) Oggi 4 gennaio, a partire da questa mattina all'alba, nella zona di Milano e di hinterland, internet non funziona. Sui social impazza l'hashtag #Timdown. internet fuori uso a Milano Dall'alba della giornata di oggi, 4 gennaio 2021, internet non funziona nella zona di Milano e di hinterland. Sono innumerevoli i clienti della rete fissa Tim che non possono usufruirne. Nonostante non sia ancora giunta una conferma da parte del gestore in questione, sui social c'è stato un vero e proprio boom di segnalazioni. Hashtag #Timdown Su Twitter impazza già l'hashtag #Timdown.

