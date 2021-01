LIVE Dakar 2021, seconda tappa in DIRETTA: Stephane Peterhansel comanda tra le auto, in difficoltà Toby Price tra le moto (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.30 CAMION – I primi equipaggi passano al primo rilevamento dopo 46 km: in testa il russo Dmitry Sotnikov della Kamaz-Master, con 1’08” sul connazionale e compagno di marca Andrey Karginov. 08.25 QUAD – Al terzo intermedio, posto dopo 138 km, l’argentino del Drag’on Rally Team Nicolas Cavigliasso resta al comando con 25? sul connazionale Manuel Andujar, della 7240 Team. 08.20 auto – Dopo 138 km il francese Stephane Peterhansel su X-Raid Mini JCW Team resta al comando ed incrementa ulteriormente il proprio margine: ora sono 52 i secondi di margine sullo spagnolo Carlos Sainz, suo compagno di squadra. 08.15 moto – Al sesto rilevamento, posto dopo 267 km, resta in testa il britannico Sam Sunderland della Red Bull KTM Factory Team, con un margine ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.30 CAMION – I primi equipaggi passano al primo rilevamento dopo 46 km: in testa il russo Dmitry Sotnikov della Kamaz-Master, con 1’08” sul connazionale e compagno di marca Andrey Karginov. 08.25 QUAD – Al terzo intermedio, posto dopo 138 km, l’argentino del Drag’on Rally Team Nicolas Cavigliasso resta al comando con 25? sul connazionale Manuel Andujar, della 7240 Team. 08.20– Dopo 138 km il francesesu X-Raid Mini JCW Team resta al comando ed incrementa ulteriormente il proprio margine: ora sono 52 i secondi di margine sullo spagnolo Carlos Sainz, suo compagno di squadra. 08.15– Al sesto rilevamento, posto dopo 267 km, resta in testa il britannico Sam Sunderland della Red Bull KTM Factory Team, con un margine ...

