LIVE Dakar 2021, seconda tappa in DIRETTA: Al-Attiyah vince tra le auto davanti a Peterhansel e Sainz. Trionfa Barreda tra le moto (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA moto DOPO LA seconda tappa LA CLASSIFICA TRA LE moto DOPO LA seconda tappa 12.03 auto – Il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) allunga nel finale e si aggiudica la vittoria di tappa con 2’35” di vantaggio sul francese Stephane Peterhansel (Mini) e 9’17” sullo spagnolo Carlos Sainz (Mini). Appena fuori dal podio il padrone di casa saudita Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota) ed il francese Mathieu Serradori (SRT Racing), staccati rispettivamente di 10’24” e 10’27” dalla testa. 6° Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) a 16’53” dal vincitore. 11.58 CAMION – Siamo vicini alla dirittura d’arrivo anche per ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLADOPO LALA CLASSIFICA TRA LEDOPO LA12.03– Il qatariota Nasser Al-(Toyota Gazoo Racing) allunga nel finale e si aggiudica la vittoria dicon 2’35” di vantaggio sul francese Stephane(Mini) e 9’17” sullo spagnolo Carlos(Mini). Appena fuori dal podio il padrone di casa saudita Yazeed Al Rajhi (Overdrive Toyota) ed il francese Mathieu Serradori (SRT Racing), staccati rispettivamente di 10’24” e 10’27” dalla testa. 6° Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) a 16’53” dal vincitore. 11.58 CAMION – Siamo vicini alla dirittura d’arrivo anche per ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Dakar 2021 seconda tappa in DIRETTA: Barreda vince tra le moto Al-Attiyah vicino al successo tra le auto -… - infoitsport : LIVE Dakar 2021, seconda tappa in DIRETTA: Peterhansel distanzia Sainz nelle auto, molto indietro Toby Price tra le… - zazoomblog : LIVE Dakar 2021 seconda tappa in DIRETTA: Peterhansel distanzia Sainz nelle auto molto indietro Toby Price tra le m… - infoitsport : Dove vedere Parigi Dakar 2021: streaming gratis, percorsi, piloti e diretta tv in chiaro? Live - OA_Sport : LIVE Dakar 2021, seconda tappa in DIRETTA: Carlos Sainz e Stephane Peterhansel si sfidano tra le auto, Toby Price g… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dakar LIVE Dakar 2021, seconda tappa in DIRETTA: Barreda vince tra le moto, Al-Attiyah vicino al successo tra le auto OA Sport Dakar 2021, tappa 2: Barreda vola sulle dune, Price affonda

Alla Dakar 2021, in una speciale lunghissima, i piloti affrontano per la prima volta le temutissime dune di sabbia. Chi ne esce indenne è Joan Barreda (Honda), che va a vincere la tappa davanti al com ...

Dove vedere Parigi Dakar 2021: streaming gratis, percorsi, piloti e diretta tv in chiaro? Live

Ecco tutte le informazioni utili su dove vedere Parigi Dakar 2021: streaming gratis, percorsi, piloti e diretta tv in chiaro? Piloti iscritti Parigi Dakar 2021. Nonostante la piccola riduzione degli i ...

Alla Dakar 2021, in una speciale lunghissima, i piloti affrontano per la prima volta le temutissime dune di sabbia. Chi ne esce indenne è Joan Barreda (Honda), che va a vincere la tappa davanti al com ...Ecco tutte le informazioni utili su dove vedere Parigi Dakar 2021: streaming gratis, percorsi, piloti e diretta tv in chiaro? Piloti iscritti Parigi Dakar 2021. Nonostante la piccola riduzione degli i ...