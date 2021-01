LIVE Calciomercato | DIRETTA 4 gennaio | Milan | si pensa a Simakan e Konè Inter | Pinamonti in uscita Il Napoli piomba su Zaccagni

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh 10.00 VERONA – Dopo l’ennesima straordinaria prestazione di ieri, condita da un meraviglioso gol in rovesciata, è Mattiail nome più caldo del roster dei veneti. Il giocatore è finito nel mirino delche, secondo secondo.com, avrebbe fatto un’offerta di 8 milioni all’Hellas. La richiesta dei gialloblu attualmente si aggira intorno ai di 15 milioni, con possibilità di affare previsto però solo a fine campionato e non nella sessione invernale. h 09.44 ROMA – Oltre a un esterno a tutta fascia, la società giallorossa sembra intenzionata a riportare in Italia Stephan El Shaarawy. L’ex romanista, classe ’92, potrebbe lasciare la Cina per “tornare alla base” e giocarsi un posto in vista degli Europei provando a occupare la trequarti ...