La Salernitana perde la testa con il Pordenone. Termina in 9 e perde l’imbattibilità dell’Arechi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Primo ko stagionale all’Arechi per la Salernitana. A violare il Principe degli Stadi il Pordenone aiutato anche da una gestione arbitrale discutibile con la Salernitana in dieci da metà primo tempo. Nell’occasione per proteste rosso anche a Castori. Nella ripresa gli ospiti trovano il vantaggio con Barison mentre i campani si innervosiscono e anche Di Tacchio già ammonito finisce sotto la doccia. Nel recupero Diaw raddoppia e chiude i conti. Per la Salernitana è la seconda sconfitta di fila. Salernitana-Pordenone 0-2 Salernitana (4-4-2): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber (42? st Giannetti), Lopez; Kupisz (33? st Schiavone), Capezzi, Di Tacchio, Cicerelli (33? st Gondo); Tutino (37? st Dziczek), Djuric (33? st Anderson). In panchina: Adamonis, Veseli, Mantovani, ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 4 gennaio 2021) Primo ko stagionale all’Arechi per la. A violare il Principe degli Stadi ilaiutato anche da una gestione arbitrale discutibile con lain dieci da metà primo tempo. Nell’occasione per proteste rosso anche a Castori. Nella ripresa gli ospiti trovano il vantaggio con Barison mentre i campani si innervosiscono e anche Di Tacchio già ammonito finisce sotto la doccia. Nel recupero Diaw raddoppia e chiude i conti. Per laè la seconda sconfitta di fila.0-2(4-4-2): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber (42? st Giannetti), Lopez; Kupisz (33? st Schiavone), Capezzi, Di Tacchio, Cicerelli (33? st Gondo); Tutino (37? st Dziczek), Djuric (33? st Anderson). In panchina: Adamonis, Veseli, Mantovani, ...

