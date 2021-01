In 18 in una casa di 50 metri quadri per la festa di compleanno: balli, musica e superalcolici, ora è incubo focolaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) In un appartamento di 50 metri quadri di , al primo piano di un condominio, erano ammassati in 18 per festeggiare un compleanno, incuranti delle norme . La Polizia, giunta sul posto dopo le ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 gennaio 2021) In un appartamento di 50di , al primo piano di un condominio, erano ammassati in 18 per festeggiare un, incuranti delle norme . La Polizia, giunta sul posto dopo le ...

Advertising

davidecalabria2 : Vittoria di squadra dopo un match difficile per iniziare al meglio il 2021, adesso si torna a casa per preparare un… - OfficialASRoma : ??? @EdDzeko: “Mi sembra che ogni volta che giochiamo contro la Samp in casa c’è una pioggia incredibile” Alla fine… - enpaonlus : UNA CASA per NERETTO... @pelosinelcuore @MunaronLuisella @elyos72 @brunamar14 @Laural21562870 @1205fiorella… - Novella_2000 : Antonella Elia entra in casa e ne ha una per tutti: litigio furioso con Samantha, critiche per Zelletta e Cecilia… - Peppe_FN : Tralasciando le emozioni però giustamente se un figlio,anche se piccolo,guarda il papà da casa e lo vede prima vici… -

Ultime Notizie dalla rete : una casa Fiamme in una casa di via Gaeta, una donna e il figlio in ospedale Il Secolo XIX Cos’è Star di Disney+ e quali serie tv saranno disponibili

Disney+ svela i titoli delle serie tv che saranno presenti su Star: da Lost a Prison Break, passando per Desperate Housewives.

Val Pusteria meglio dell’Asiago; risorge il Vipiteno.

Questo martedì erano in programma due sole gare, ambedue disputate in Trentino-Alto Adige/Südtirol ed ambedue, doppiamente, valevoli sia per la Alps Hockey League che per il Campionato IHL – Serie […] ...

Disney+ svela i titoli delle serie tv che saranno presenti su Star: da Lost a Prison Break, passando per Desperate Housewives.Questo martedì erano in programma due sole gare, ambedue disputate in Trentino-Alto Adige/Südtirol ed ambedue, doppiamente, valevoli sia per la Alps Hockey League che per il Campionato IHL – Serie […] ...