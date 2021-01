**Governo: Renzi, ‘soluzione? Si passi da chiacchiere a fatti, a partire da Mes’** (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “La soluzione è che nei Palazzi romani si smetta di chiacchierare e si diano più risorse alla sanità con il Mes per vaccinare le persone, per vaccinare i giovani altrimenti non si riparte. L’Europa ci dà un sacco di soldi, li vogliamo spendere bene o pensiamo che possiamo continuare con le mance? E’ il tempo di passare dalle chiacchiere ai fatti”. Lo dice Matteo Renzi al Tg5. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “La soluzione è che nei Palazzi romani si smetta di chiacchierare e si diano più risorse alla sanità con il Mes per vaccinare le persone, per vaccinare i giovani altrimenti non si riparte. L’Europa ci dà un sacco di soldi, li vogliamo spendere bene o pensiamo che possiamo continuare con le mance? E’ il tempo di passare dalleai”. Lo dice Matteoal Tg5. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

