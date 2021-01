Giulia De Lellis | primi problemi con la suocera | costretta a censurare una foto su IG

Advertising

StadioNiccolo : cristo se inizio a seguirti fallo pure tu che sfaccimma di complessi hai, che sei Giulia de lellis o Di Caprio? - 4vocuddle : @robspodium menomale che quello con lewis è stato (credo) solo un flirt. giulia de lellis americana questa. - yoongiminbean : Ma c'è ancora gente che segu Giulia De Lellis?? - AuroraTheOtaku_ : RT @_galat3a: giulia de lellis ha pianto dopo aver visto after 2 ergo una film tossico per ragazzine di 14/15 anni che aspirano ad aver un… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Sonia Lorenzini: La verità sul triangolo con Andrea Damante e Giulia De Lellis - #Grande… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

361 Magazine

Giulia De Lellis si è lasciata andare ad un augurio per il nuovo anno, levandosi qualche sassolino dalla scarpa verso chi la critica.La fuga sulla neve di Giulia De Lellis solleva un altro polverone. Per festeggiare il passaggio al 2021, la influencer ha fatto le valigie e si è diretta in Svizzera con il fidanzato Carlo Beretta. Tu ...