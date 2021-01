GF Vip parla Zorzi: i retroscena delicati su Stefano Sala e Dayane Mello (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tommaso spiega perché non si scontra con veemenza con la modella e racconta degli aneddoti riferiti al suo grande amico Sala, ex della brasiliana L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tommaso spiega perché non si scontra con veemenza con la modella e racconta degli aneddoti riferiti al suo grande amico, ex della brasiliana L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

Diana42405660 : @claudianeri @netflix Grazie a Sanpa ho un papà, una famiglia. Per me Sanpa é una casa, una famiglia del cui Amore… - Virgin_1989 : @Adriana92847690 @J3an_Tonic Ma secondo te qualcuno al mondo rosica per il GF vip? Forse tu, vista la risposta acid… - ChiaroLeo : 201, ANCORA NEGA REPLICA, X ANTICRISTO 2008, PLAGIO MEDIATICO 100 VIP PARTECIPI, CRONACHE ANNUNCIATE, X SCELTA DIO??… - YrunaMakeAWish : Ma pure qui si parla di D ayne? Facciamo che se volete parlare.di certi personaggi andate sull'# G f vip? E non rom… - blogtivvu : “Quante possibilità ha Mario Ermito?”, parla Sonia Lorenzini dopo il #GFVip -