Gelo e neve | le previsioni meteo di martedì 5 gennaio

La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da un graduale calo delle temperature e da precipitazioni diffuse su molte regioni. Il tempo sarà in ulteriore peggioramento martedì 5 gennaio quando un nuovo vortice ciclonico farà il suo ingresso in Italia. La neve tornerà a cadere molto abbondante su Alpi e Appennino, ma anche fino in pianura sul Piemonte sud-occidentale (tutto il cuneese) e localmente pure a Torino. Per il giorno dell'Epifania il tempo rimarrà ancora instabile al Nord con neve sulle Alpi e piogge sparse sul versante tirrenico. Dopo questa fase turbolenta il tempo sarà più soleggiato ma molto freddo. Sono previste temperature molto basse di giorno al Nordovest con possibili giornate di ghiaccio a Torino e Milano. Le piogge riguarderanno soltanto le regioni meridionali.

All’Orto Botanico, come in ogni giardino privato, si lavora anche sotto la neve. Del resto è il periodo invernale e quindi caratterizzato da tali eventi atmosferici. Le nostre piante, soprattutto albe ...

Una breve e poco convincente pausa ai temporali del fine settimana ma tra la serata di lunedì e domani, torna la pioggia. Come se non avesse mai smesso. Durante il fine settimana a Roma ci sono stati ...

