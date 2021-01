Froome, niente ritiro in Spagna con Israel: resta ad allenarsi in California (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un ritiro di dieci giorni a Girona, a partire dal 12, per cominciare la nuova stagione. L'intenzione della Israel Start Up Nation, il primo team Israeliano di World Tour, era quella di farlo in ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 4 gennaio 2021) Undi dieci giorni a Girona, a partire dal 12, per cominciare la nuova stagione. L'intenzione dellaStart Up Nation, il primo teamiano di World Tour, era quella di farlo in ...

@chrisfroome, niente ritiro in Spagna con @YallaIsraelSUN: resta ad allenarsi in California - Ciclismo Froome nuova vita con Israel ma niente debutto in Argentina

Ecco, con i nuovi colori della Israel Start Up Nation. A 35 anni, Chris Froome comincia una nuova vita sportiva con la prima squadra israeliana di sempre del World Tour dopo un decennio a Sky/Ineos co ...

CLAUDIO COZZI SI RACCONTA: «IL COVID, LA RIPARTENZA, LE VITTORIE E ADESSO FROOME...»

INTERVISTA \| 01/01/2021 \| 08:15 di Francesca Monzone. Al primo incontro lo sguardo è serio dietro gli occhiali, ma i sorrisi non mancano a Claudio Cozzi. Il direttore sportivo de ...

