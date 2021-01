Flora Canto, arriva la proposta ufficiale: non riesce a smettere di piangere (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Flora Canto, moglie di Enrico Brignano, si è aperta a confidenze con i fan e ha sorpreso tutti con alcune dichiarazioni sulla sua relazione. Flora Canto sta vivendo ormai da parecchi anni una relazione con l’attore Enrico Brignano e i due sono ancora innamoratissimi. Nonostante i 17 anni di differenza la loro storia sembra andare Leggi su youmovies (Di lunedì 4 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., moglie di Enrico Brignano, si è aperta a confidenze con i fan e ha sorpreso tutti con alcune dichiarazioni sulla sua relazione.sta vivendo ormai da parecchi anni una relazione con l’attore Enrico Brignano e i due sono ancora innamoratissimi. Nonostante i 17 anni di differenza la loro storia sembra andare

Advertising

LaviniaVentanni : RT @imbecha_: Filippo Bisciglia dopo aver tradito la sua fidanzata Flora Canto con Simona Salvemini scopre in diretta di essere stato lasci… - imbecha_ : Filippo Bisciglia dopo aver tradito la sua fidanzata Flora Canto con Simona Salvemini scopre in diretta di essere s… - infoitcultura : Enrico Brignano, la storia d’amore con l’attrice Flora Canto. Come si sono conosciuti? - zazoomblog : Flora Canto spunta una foto del passato: com’è cambiata resterete senza parole - #Flora #Canto #spunta #passato:… - zazoomblog : Flora Canto inedita chi è l’ex famoso della compagna di Brignano? - #Flora #Canto #inedita #famoso #della -