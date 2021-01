Covid-19, 24 persone beccate a scommettere: chiusa attività nel Napoletano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (Na) – Quando i carabinieri sono arrivati, all’interno della sala slot sono state trovate 24 persone assembrate e impegnate a scommettere su eventi sportivi, in barba ai divieti imposti dalle norme antiCovid. Per questo motivo a Boscoreale (Napoli) i militari dell’Arma, intervenuti in via Cirillo, hanno sanzionato il titolare e disposto la chiusura temporanea dell’attività. È uno degli interventi effettuati durante una serie di controlli eseguiti dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, su disposizione del comando provinciale di Napoli, e che hanno riguardato in particolare le città di Pompei, Poggiomarino e Torre Annunziata. In tutto sono state 77 le persone identificate e 27 quelle sanzionate per violazioni alla restrizioni anti-contagio. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (Na) – Quando i carabinieri sono arrivati, all’interno della sala slot sono state trovate 24assembrate e impegnate asu eventi sportivi, in barba ai divieti imposti dalle norme anti. Per questo motivo a Boscoreale (Napoli) i militari dell’Arma, intervenuti in via Cirillo, hanno sanzionato il titolare e disposto la chiusura temporanea dell’. È uno degli interventi effettuati durante una serie di controlli eseguiti dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, su disposizione del comando provinciale di Napoli, e che hanno riguardato in particolare le città di Pompei, Poggiomarino e Torre Annunziata. In tutto sono state 77 leidentificate e 27 quelle sanzionate per violazioni alla restrizioni anti-contagio. ...

