Cile | ipotesi Spalletti per la panchina della nazionale | due gli ostacoli da aggirare

Leggi su sportface

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Secondo la stampana e in particolare “AlAireLibre“, tra i nomi in lizza per il ruolo di allenatoredelci sarebbe anche quello di Luciano. Il tecnico italiano è ancora sotto contratto con l’Inter ma avrebbe già dato il proprio assenso per iniziare questa nuova avventura. Tuttavia, sono almeno due i problemi che fanno sì che la trattativa stenti a decollare:non parla infatti la lingua spagnola, ma soprattutto percepisce un salario molto elevato, decisamente superiore alle intenzioniselezione sudamericana. SportFace.