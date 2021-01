'Botti' illegali in magazzino, maxi sequestro della Guardia di finanza a Città di Castello (Di lunedì 4 gennaio 2021) Duecento chilogrammi di 'Botti' illegali e conservati senza rispettare le norme di sicurezza. E' quanto hanno sequestrato i militari della Guardia di finanza a Città di Castello dopo un controllo. Le ... Leggi su perugiatoday (Di lunedì 4 gennaio 2021) Duecento chilogrammi di 'e conservati senza rispettare le norme di sicurezza. E' quanto hanno sequestrato i militaridididopo un controllo. Le ...

Advertising

Viminale : #Capodanno in #sicurezza: no ai #botti illegali per la tua incolumità e di chi festeggia con te la sera di… - Viminale : Quest'anno non mettere a rischio la tua incolumità personale e quella degli altri con #botti illegali anche per non… - poliziadistato : #Botti illegali, a pochi giorni dal #capodanno sequestrati in diverse città fuochi d'artificio artigianali, privi d… - TrgMedia : La GdF di Città di Castello sequestra più di 200 kg di “botti” illegali - rotaruchristina : RT @rep_roma: Uccelli morti a Roma, la Lav presenta un esposto. Pirotecnici: 'I fuochi d'artificio non c'entrano, colpa dei botti illegali'… -

Ultime Notizie dalla rete : Botti illegali Taranto, botti illegali venduti per strada: arrestato un 38enne La Gazzetta del Mezzogiorno Tenta di nascondere fuochi d’artificio: la Guardia di Finanza di Città di Castello sequestra più di 200 chili di “botti” illegali

CITTÀ DI CASTELLO - Il periodo delle festività vede i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia costantemente impegnati nel settore della tutela ...

Polignano a Mare e Conversano (BA). Sequestro di botti illegali. 3 arresti

CRONACA I Carabinieri ricordano la pericolosità dei fuochi d’artificio illegali, il cui incauto maneggio può comportare gravissime conseguenze come accaduto a un 16enne di Altamura Nel corso dei servi ...

CITTÀ DI CASTELLO - Il periodo delle festività vede i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia costantemente impegnati nel settore della tutela ...CRONACA I Carabinieri ricordano la pericolosità dei fuochi d’artificio illegali, il cui incauto maneggio può comportare gravissime conseguenze come accaduto a un 16enne di Altamura Nel corso dei servi ...