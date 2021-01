Alba | a Wildlife Adventure ha permesso di piantare più di 276 000 alberi!

Leggi su eurogamer

Alba è un singolare gioco indie Ustwo Games uscito, per ora, su PC e iOs, e dedito alla bellezza della natura e dell'ecologia. Lo scopo è esplorare il mondo, scoprire e ammirare flora e fauna e svolgere diverse missioni ecologiche, come salvare cetacei spiaggiati o animali avvelenati. Il tutto scattando fotografie e sfogliando l'enciclopedia zoologica. Insomma, una sorta di Pokémon in 3D ma con gli animali veri e senza lotte. Il titolo, uscito l'11 dicembre, recava con sé una singolare campagna marketing, che prometteva un albero piantato per ogni copia del titolo acquistata o scaricata (per quanto riguarda la versione iOS, compresa nell'abbonamento a Apple Arcade).