Volley, Superlega 2020/2021: Monza vince in casa, Cisterna battuta 3-1 (Di domenica 3 gennaio 2021) La Vero Volley Monza sconfigge la Consar Ravenna per 3-1 (25-22, 23-25, 25-23, 25-22) nel match valido per la sesta giornata di ritorno della Superlega 2020/2021. Match molto combattuto in cui la formazione ospite si è aggrappata all’esperienza di Gentile e Sabbi, mentre i brianzoli si sono esaltati con Davyskiba prima e con Lanza e Dzavoronok poi. Monza sta ritrovando belle prestazioni dopo quasi un mese di stop causa Covid e, dopo la vittoria al tie-break contro Padova, trova ora anche il successo in casa su Ravenna. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIASSETTESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA Superlega 2020/2021 CRONACA – Ottimo avvio per ... Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) La Verosconfigge la Consar Ravenna per 3-1 (25-22, 23-25, 25-23, 25-22) nel match valido per la sesta giornata di ritorno della. Match molto combattuto in cui la formazione ospite si è aggrappata all’esperienza di Gentile e Sabbi, mentre i brianzoli si sono esaltati con Davyskiba prima e con Lanza e Dzavoronok poi.sta ritrovando belle prestazioni dopo quasi un mese di stop causa Covid e, dopo la vittoria al tie-break contro Padova, trova ora anche il successo insu Ravenna. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIASSETTESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICACRONACA – Ottimo avvio per ...

topvolley1972 : #TopVolley49 #Superlega #MonzaCisterna La Top Volley Cisterna lotta a Monza ma arriva un altro k.o. Sabbi: «Ci alle… - sportface2016 : #Volley #Superlega 2020/2021, #Monza vince in casa per 3-1 contro #Cisterna: la cronaca del match - pilloledivolley : 17ª RS: nella prima delle quattro gare della domenica Monza si impone 3-1 su Cisterna e aggancia Modena a quota 23… - DiVolley : Tutti: parli sempre di volley Io: #perugiatrento #superlega - poemofyuki : RT @PowervolleyMI: ??? l LIVE MATCH ? Il match delle 19.30 Verona - Milano sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sport… -