VIDEO Cagliari-Napoli 1-4 | Highlights | gol e sintesi | la doppia di Zielinski lancia i partenopei Insigne su rigore

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ilha sconfitto ilper 4-1 nel match valido per la 15ma giornata della Serie A 2021 di calcio. Isi sono imposti alla Sardegna Arena nel primo incontro del nuovo anno solare e sono tornati al successo dopo aver raccolto appena un punto nelle ultime tre uscite. I ragazzi di Rino Gattuso si sono così issati a quota 28 punti e occupano il quarto posto in classifica. A decidere la contesa è stata una meravigliosa doppietta di: prima uno stupendo tiro dalla distanza al 25?, poi una stoccata da dentro l’area dir su invito di Di Lorenzo al 62?, due minuti dopo il momentaneo pareggio siglato da Joao Pedro. Al 74? ci ha pensato Lozano a chiudere i conti, poi all’86mo minutoha arrotondato il punteggio trasformando un calcio di ...

La Juventus mantiene il passo delle milanesi, in fuga in testa al campionato, e superano in casa l' Udinese : 4-1. Decisivo, come al solito, ...Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, al termine della partita contro il Cagliari ha parlato del caso Osimhen nato dopo la positività dell’attaccante al Covid-19. «Con Osimhen non c’è nessun problem ...